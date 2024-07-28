نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا 2024 لصعود الهضبة في الطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت مساء أمس، الجولة الأولى من بطولة صعود الهضبة ضمن روزنامة بطولة السعودية تويوتا 2024 التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف، ورعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، وذلك بمحافظة الطائف بعقبة المحمدية.

وشارك في البطولة التي أقيمت خلال يومين أكثر من 50 متسابقًا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، على مسار يبلغ طوله 4.2 كيلومترات متضمنًا 30 منعطفًا بين البداية والنهاية، وذلك وسط حضور جماهيري مميز ومنافسات شيقة ومليئة بالإثارة والمتعة.

وحقق السائق أمير النجار المركز الأول في الترتيب العام يليه السائق فادي حمادة وثالثًا السائق فيصل قباني، في حين حقق المركز الأول في فئة 2 CATEGORY السائق عبدالعزيز الرميح ويليه سلطان المسعود، بينما جاء بالمركز الأول في فئة CLASS 1 السائق هشام النجار وثانيًا معاذ الزهراوي وثالثًا الوليد زكي.

وفي فئة CLASS 2a فقد حقق المركز الأول المتسابق أمير النجار، والمركز الثاني فادي حمادة، يليهم فيصل قباني بالمركز الثالث، كما جاء ترتيب فئة CLASS 2b وائل مصطفى في المركز الأول، وأحمد عبدالهادي في المركز الثاني، ومأمون القباني في المركز الثالث.

وتمكن في فئة CLASS 3a المتسابق ربيع الأعور من تحقيق المركز الأول، وجاء ثانيًا إبراهيم الشريدة، ومحمد الشريان في المركز الثالث، بينما حقق في فئة CLASS 3b المتسابق حمزة باخشب المركز الأول، وجابر الأحمد المركز الثاني، ومحمود عابد بالمركز الثالث.

وفئة CLASS 4a حصل على المركز الأول المتسابق هشام البديع، يليه المتسابق علي الخضير بالمركز الثاني، وعبدالعزيز الفضيلي بالمركز الثالث، كما جاءت فئة CLASS 4b بالمتسابق عبدالله قباني بالمركز الأول، والمتسابقة مشاعل الهويش في المركز الثاني، والمتسابق خالد بغدادي في المركز الثالث.

وتمكن بندر السلمي من تحقيق المركز الأول في فئة CLASS 5a وجاء بعده المتسابق أحمد جانخوت بالمركز الثاني وصهيب أشعري بالمركز الثالث.

وحل المتسابق عبدالله الخريجي بالمركز الأول في فئة CLASS 5b، والمتسابقة هديل خان بالمركز الثاني، وثالثًا المتسابقة إيناس عبطيني.

وفي في فئة السيدات فقد حازت المتسابقة هديل خان المركز الأول، وإيناس عبطيني بالمركز الثاني، وأتت مشاعل الهويش في المركز الثالث