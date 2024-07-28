نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

بيان الديوان الملكي

أصدر الديوان الملكي بيانًا يعلن فيه عن وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، حيث جاء فيه:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. سيصلى عليه - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة."

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."