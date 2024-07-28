نائب أمير منطقة الرياض: إستاد الملك سلمان سيكون أيقونة معمارية عالمية مميزة

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أحمد جودة - القاهرة - ثمّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، في كل ما يعزز من مكانة المملكة وريادتها العالمية.

وأكد سموه في تصريح بمناسبة الإعلان عن التصاميم والتصورات المستقبلية لإستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية أحد أكبر الملاعب الرياضية عالمياَ، الذي سيكون المقر الرئيسي للمنتخب السعودي وسيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية، أن الإستاد سيصبح عند الانتهاء من تنفيذه أيقونة معمارية عالمية مميزة.

وقال: "إن حرص القيادة الرشيدة على إنشاء الملاعب الرياضية العالمية يأتي في إطار تطوير الرياضة والرياضيين السعوديين عبر إيجاد قطاع رياضي منافس يسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًا.

وأضاف: أن هذا المشروع امتدادًا للمشروعات الكبرى في الرياض والتي سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مكانة العاصمة الرياض وجعلها منطقة جذب عالمي.

وسأل سموه المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه