نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل: 60 ألف زيارة يوميًا للبورصة العقارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميًا.

وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa )، مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء