الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان

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أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للفئات النازحة في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها 1.899 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم