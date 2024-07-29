نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميًا عن ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن خطوة تاريخية تعكس طموحاتها الكبيرة نحو المستقبل، وهي استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للرياضة والترفيه.

الخطوة التاريخية

الترشح الرسمي : المملكة العربية السعودية أكدت رسميًا تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2034، مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم تجربة استثنائية للزوار والمشاركين.

: المملكة العربية السعودية أكدت رسميًا تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2034، مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم تجربة استثنائية للزوار والمشاركين. رؤية 2030: تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية للرياضة والترفيه.

بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم

كتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (سابقًا تويتر):

«مستوحاة من رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، المملكة العربية السعودية دولة موحدة ومستعدة للترحيب بالعالم في أعظم احتفال بكرة القدم».

وأضاف: «وبارك ولي العهد محمد بن سلمان، استكمال الإجراءات النهائية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034».

رؤية المملكة 2030

التحول الرياضي : رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تحقيق تحول كبير في القطاع الرياضي، من خلال استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وتعزيز البنية التحتية الرياضية.

: رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تحقيق تحول كبير في القطاع الرياضي، من خلال استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وتعزيز البنية التحتية الرياضية. الترفيه والتسلية: تهدف الرؤية إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا في مجال الترفيه والتسلية، مما يعزز من جذب السياح والمستثمرين إلى المملكة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال استضافة الأحداث العالمية الكبرى وتعزيز قطاع الرياضة والترفيه.