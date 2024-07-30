أحمد جودة - القاهرة - رسوم مكتب تساهيل 2024 للزيارة العائلية وطريقة حجز موعد بخطوات سهلة

تساءل العديد من الأشخاص عن رسوم مكتب تساهيل 2024 للزيارة العائلية، حيث أن استخراج التأشيرة يتطلب دفع رسوم إدارية وتأمينية وإجرائية. تمكن هذه الرسوم المستقدم من حجز موعد للحصول على التأشيرة، التي تكون مدتها ثلاثة أشهر وقابلة للتجديد خمس مرات، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ستة أشهر. نقدم لكم الآن إجمالي الرسوم وطريقة تقسيمها، بالإضافة إلى خطوات حجز موعد في مكتب تساهيل.

رسوم مكتب تساهيل 2024 للزيارة العائلية

يتطلب استخراج الزيارة العائلية دفع الرسوم في مكتب تساهيل، وتتفاوت هذه الرسوم حسب درجة القرابة للشخص الذي سيقوم باستقدام العائلة. يجب تقديم كافة المعلومات لتحديد الرسوم بشكل دقيق. قيمة الرسوم هي كالتالي:

رسوم قيد طلب: 5 دولار

رسوم تأمين الدخول: 10.5 دولار

رسوم التأمين تختلف حسب العمر

رسوم التأشيرة العائلية: 81 دولار

رسوم الحجز الإلكتروني عبر تساهيل: الموعد العادي: 1300 جنيه مصري الموعد المميز VIP: 2200 جنيه مصري



طريقة حجز موعد في تساهيل

يمكن للمستخدمين المؤهلين حجز موعد بالسفارة من خلال تساهيل إلكترونيًا، مما يتيح لهم معرفة موعد الحصول على التأشيرة للسفر إلى السعودية. خطوات حجز الموعد في تساهيل هي كالتالي:

التوجه إلى رابط منصة تساهيل. تحديد الدولة التي يقدم الطلب منها واللغة. الضغط على خانة تحديد موعد. تحديد هوية الشخص مقدم الطلب. إضافة الجنسية ونوع التأشيرة. تحديد مكان إقامة الشخص مقدم الطلب. تحديد الجهة التي تم حجز موعد بها من السفارة أو القنصلية. التأكيد أن الشخص المتقدم ليس روبوتًا. قراءة لائحة المواعيد واختيار الموعد الأقرب. الضغط على خانة التالي. الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على قبول. تأكيد بيانات الطلب المقدم من خلال بيانات البريد الإلكتروني والرقم التسلسلي. الضغط على التالي وتأكيد تفاصيل التأشيرة من القنصلية والنوع والمحافظة والموافقة على معالجة تساهيل للتأشيرة. إدخال بيانات الهوية التابعة لمقدم الطلب والضغط على التالي. ظهور رسالة على الشاشة تحتوي على تفاصيل الموعد المحدد بالوقت والنوع.

بهذه الخطوات يمكنكم حجز موعد في مكتب تساهيل بسهولة وفعالية.