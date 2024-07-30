خادم الحرمين وولي العهد لملك المغرب: نتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.