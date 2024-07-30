خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس فانواتو بذكرى الاستقلال

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية فانواتو نيكينيكي فوربارافو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية فانواتو نيكينيكي فوربارافو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فانواتو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.