نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مسام» ينتزع 1390 لغمًا في اليمن.. خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2024م، من انتزاع 1.390 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.337 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

كما تمكن فريق «مسام» من نزع 755 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع لغما واحدا مضادا للدبابات و43 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الخوخة، وفي محافظة لحج نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 40 لغمًا مضادًا للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان، كما استطاع فريق «مسام» في محافظة تعز نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية المندب، ونزع 90 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغما واحدا مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 4.230 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 453 ألفًا و298 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.