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أحمد جودة - القاهرة - بدء مشروع مراقبة مدارس القيادة وإدارة اختبارات السائقين 1446

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس القيادة وإدارة اختبارات السائقين. يستهدف المشروع المهتمين من القطاع الخاص بنموذج عقد إدارة وتشغيل لمدة عشر سنوات، تشمل مرحلة الإعداد والتجهيز التي تمتد لمدة 18 شهرًا. يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث وتطوير مدارس تعليم القيادة في المملكة.

تفاصيل مشروع مراقبة مدارس القيادة وإدارة اختبارات السائقين

أوضحت وزارة الداخلية أن المستثمرين والمهتمين يمكنهم الاطلاع على طلب إبداء الرغبات عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص. يجب تقديم الرغبات بحلول يوم 25 أغسطس 2024 حتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

أهداف المشروع

يهدف مشروع مراقبة مدارس القيادة إلى تطوير مدارس تعليم القيادة وتحقيق مستويات أعلى في تدريبات واختبارات قيادة المركبات في المملكة. سيتم تنفيذ المشروع في أكثر من 69 مدرسة على مستوى المملكة، ويركز على:

تشغيل وإدارة الاختبارات:

التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الاختبارات النظرية والعملية.

التقييم المسبق للممتحنين.

إعداد وتجهيز الاحتياجات:

تجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع.

موائمة الاختبارات مع النظام المعتمد من الإدارة العامة للمرور.

تدريب الموظفين:

إعداد وتوفير الاحتياجات التدريبية للفاحصين والمقيمين.

وضع المعايير والشروط:

وضع المعايير اللازمة لقياس أداء مدارس تعليم القيادة.

إعداد خطط العمل لمتابعة تطبيق النظام وفقًا لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة الداخلية إلى رفع مستوى التدريب والاختبارات لتحقيق أداء أفضل في مدارس تعليم القيادة في المملكة، وضمان استدامة هذه المدارس وفقًا للمعايير الدولية.