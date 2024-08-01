نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريد السعودي "سبل" يستمر في إصدار الطوابع لإبراز وتوثيق المشاريع والمناسبات الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر البريد السعودي "سبل" منذ تأسيسه مئات الطوابع البريدية والتذكارية، التي واكب من خلالها أهم الأحداث والمناسبات المحلية والدولية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث كان للطوابع دور كبير في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها على مر السنين وحتى وقتنا الحاضر بمختلف أنواعها، الدينية والوطنية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

ومنذ تأسيس البريد السعودي "سبل" وحتى عامنا الحالي 2024م، تم إصدار أكثر من 500 طابع بريدي وثقت فيه الأحداث والمناسبات والمشاريع الكبرى والهامة على المستوى الوطني، حيث تم إصدار طابع بريدي بتقنية الواقع المعزز بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 لعام 2020م، كما دخلت سبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع هيئة الترفيه لإصدارها أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.95 أمتار مربعة ليحقق بذلك الرقم القياسي متخطيًا الرقم السابق الذي يبلغ 4.11 أمتار مربعة، بالإضافة لإصدار بطاقة بريدية بتقنية رائحة الورد الطائفي، ليعكس ذلك مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميزت بها سبل، وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ "سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.

يذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.

ويمكن للمتخصصين والمهتمين والهواة، شراء الطوابع التذكارية عبر الموقع الإلكتروني https://splonline.com.sa/ar/stamps/.