نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين فعاليات مهرجان الفاكهة الثالث بمحافظة طبرجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن محافظ محافظة طبرجل نادر بن غالب العتيبي، اليوم، مهرجان الفاكهة الثالث في محافظة طبرجل.

وتجول المحافظ على أجنحة معارض المنتجات الزراعية الذي يتكوّن من 32 جناحًا، احتوت على أنواع الفاكهة من إنتاج المنطقة، كما تجول في عدد من الأجنحة المشاركة.

وأكد العتيبي أن مهرجانات المنطقة تحظى بمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير منطقة الجوف، لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي، وما تعكسه من القيمة النوعية للمنطقة، معبرًا عن شكره للعاملين بالمهرجان من أعضاء ومشاركين ومشاركات ومتطوعين ومتطوعات.

وشهد الافتتاح إقبالًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة ومحافظات المنطقة بالإضافة للمناطق المجاورة، مستمتعين بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات شرائح المجتمع من خلال عدة أجنحة وفعاليات من أهمها، معارض مزارعي الفاكهة ومسرح الفعاليات، وجناح الفنون التشكيلية، وأجنحة الأسر المنتجة، بقسميها في السجاد والأكلات الشعبية، بالإضافة لأجنحة الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية.