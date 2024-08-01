نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تنبيهات المملكة بتحديث بيانات حساب المواطن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر حساب المواطن عبر صفحته الرسمية تنبيهًا للمستفيدين الذين لم يحدّثوا بياناتهم في الدفعات السابقة بضرورة القيام بتحديث معلوماتهم عبر المنصة الرقمية. وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الرئيسية لحساب المواطن.
- تسجيل بيانات الدخول للوصول إلى النافذة الرئيسية.
- اختيار "الخدمات الرقمية" ثم الانتقال إلى الملف الشخصي.
- تحديث المعلومات المطلوبة مثل الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري، أو رقم الجوال.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب إيقاف الدعم.
- الضغط على أيقونة حفظ البيانات بعد الانتهاء من التحديث.
أسباب إيقاف الدعم تشمل:
- عدم الإقامة الدائمة في المملكة.
- تقديم معلومات غير صحيحة.
- عدم تحديث البيانات بانتظام.
في حالة إيقاف الدعم، يمكن تقديم اعتراض باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة حساب المواطن.
- اختيار "خدمات إلكترونية" ثم "تقديم اعتراض".
- إدخال البيانات المطلوبة وتدقيقها.
- الضغط على زر "تقديم اعتراض الآن".