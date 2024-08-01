نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم الاعتراض على دفعة حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود.

في حال عدم أهلية الدفعه القادمة، يمكن للمواطنين تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي، وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى نتائج الأهلية: اختر علامة التبويب الخاصة بنتائج الأهلية من القائمة المتاحة.

الاطلاع على أسباب عدم الأهلية: انقر على قسم "أسباب عدم الأهلية" أو "أسباب الرفض" لمعرفة سبب عدم قبول الطلب.

تقديم طلب الاعتراض: اختر خيار تقديم طلب اعتراض على الأهلية.

إدخال البيانات: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ووضوح.

إرفاق المستندات: قم بإرفاق المستندات التي تثبت أهليتك وصحة اعتراضك.

إرسال الطلب: بعد التأكد من صحة جميع المعلومات والمستندات، انقر على زر "إرسال الطلب" لتقديم الاعتراض.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

الجنسية: أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم الإقامة في مراكز اللاجئين: يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد مراكز اللاجئين في المملكة.

وجود حساب بنكي: يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ساري المفعول.

عدم وجود أصول عقارية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أصول عقارية أو أموال.

تاريخ الأهلية: يجب أن يكون تاريخ الأهلية لفتح حساب المواطن في شهر أغسطس.