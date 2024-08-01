نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة «الأخيرة» من المقبولين للعام الجامعي 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثالثة (الأخيرة) من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1446هـ لتغطية كافة مقاعد القبول المتاحة والشاغرة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة " حالة طلب الالتحاق " مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الأحد 29 محرم 1446هـ الموافق 4 أغسطس 2024 م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إلغاء طلبه تلقائيًا، مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعة، كما يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.