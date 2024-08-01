نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير جازان: النادي الأدبي عزز الحراك الثقافي في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على أهمية دور النادي الأدبي ومسؤولياته في إثراء المشهد الثقافي وتقديم الإنتاج الأدبي وليكون بيئة مثالية جاذبة للهواة والمبدعين من الشباب والفتيات لصقل مواهبهم وتجاربهم الأدبية وتعزيز التواصل بين الأدباء وأفراد المجتمع، خصوصًا أن منطقة جازان تمتاز بكونها ولّادة للمبدعين من الشعراء والأدباء والمثقفين والمفكرين في شتى المجالات الأدبية والفنية والثقافية. جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت لمناقشة منجزات وجهود نادي جازان الأدبي في دعم وتعزيز الحراك الثقافي بالمنطقة.

واستعرض رئيس نادي جازان الأدبي حسن أحمد الصلهبي، مسيرة النادي الذي تأسس في الـ 3 من جمادى الآخرة 1395هـ، ودوره في تعزيز الحِراك الثقافي والأدبي في المملكة بوجه عام وفي منطقة جازان على وجه الخصوص على مدى أكثر من 50 عامًا.

وأضاف، أن المكتبة العربية، استقبلت نحو 360 إصدارًا قدمها نادي جازان الأدبي خلال مسيرته في النشر، تنوعت بين الشعر والرواية والقصة القصيرة والدراسات الأدبية والنقدية وغيرها.

بدوره، أثنى الأديب إبراهيم مفتاح، على اهتمام أمير منطقة جازان بدور الثقافة ورسالتها الحقيقية في بناء الإنسان وتنمية الفكر عبر تشجيعه ورعايته للمهتمين بالشأن الثقافي وخصوصًا في أوساط الشباب الذين هم ركيزة المستقبل، فيما استعرض الأديب الدكتور حسن حجاب الحازمي، دور المثقفين في دعم العمل التنموي بالمنطقة.