الرياض: مركز مشاريع البنية التحتية يرصد أكثر من 700 مخالفة خلال شهر

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أحمد جودة - القاهرة - رصد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر يوليو 2024، أكثر من 700 مخالفة في أعمال المشاريع، من خلال أكثر من 11 ألف جولة رقابية، فيما استقبل المركز أكثر من 10 آلاف بلاغ.

وتنوعت المخالفات التي رصدها المركز خلال شهر يوليو الماضي بين عدم وضع إنارات تحذيرية في مواقع العمل، وعدم نظافة مواقع المشاريع، إلى جانب التشوين خارج نطاق العمل وغيرها من المخالفات.

وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من الالتزام بضوابط مشاريع البنية التحتية، وضمان جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية؛ انطلاقًا من دور المركز الرئيس في الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية.

يذكر أن هذه الجولات تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز جودة الحياة، وتحسين كفاءة الإنفاق، والارتقاء بأعمال المشاريع والخدمات المقدمة لسكان وزوار منطقة الرياض.