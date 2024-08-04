نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تنظم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في 28 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظِّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر المُقبل، في مدينة الرياض؛ حيث يمثل الملتقى منصة عالمية للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية وأبعادها، وتعكس إقامته ريادة المملكة في هذا الجانب كجزء من رؤية السعودية 2030.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.

ويُعد «المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024»، أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، حيث يتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية؛ لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.

ويعكس تنظيم المُلتقى، جهود المملكة في المسؤولية الاجتماعية، وتنامي دورها وتصاعد مكانتها الدولية كأكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا، إضافة إلى مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث حققت المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر «المسؤولية الاجتماعية» في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD.

يذكر أن المملكة أولت اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية بوضعها كهدف استراتيجي في رؤية السعودية 2030.