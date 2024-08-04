نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتاب خادم الحرمين.. جوهرة إصدارات معهد الإدارة بمعرض الكتاب بالمدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر كتاب «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. رؤية ملك قائد» قائمة إصدارات معهد الإدارة العامة في معرض المدينة المنورة للكتاب، إذ يعد الكتاب جوهرة إصدارات المعهد، كما يعرض المعهد العشرات من إصداراته العلمية المتخصصة في القانون، الموارد البشرية، التقنية، التدريب، والاقتصاد والعلوم الإدارية بشكل عام، في النسخة الثالثة من المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلف مركز سلمان بن عبدالعزيز الدولي بالرياض.

ويرصد المعهد في كتاب «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. رؤية ملك قائد» الإنجازات التي حققها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة، وقفزات التنمية الشاملة التي تحققت بدعمه في مجالات التعليم، والتدريب، والصحة، والتحولات الاجتماعية، كما يقدم الكتاب شهادات إشادة من قادة العالم وشخصيات بارزة دوليًا، بجهوده الكبيرة. كما ستُعرض في الجناح كتب متخصصة أخرى.

ويستعرض الكتاب بالكلمة والصورة والمعلومة مراحل حياة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأدواره التاريخية المختلفة، منذ نشأته، وتعليمه، والجوانب التي تميز بها اجتماعيًا وتربويًا وثقافيًا وسياسيًا، والمهمات التي تولاها في مراحل مبكرة من حياته، بداية من تعيينه نائبًا لأمير الرياض ثم أميرًا للرياض، وتعيينه وزيرًا للدفاع ثم وليًا للعهد حتى تقلد عرش المملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م.

وقال ناصر الهويمل المشرف على جناح معهد الإدارة العامة في معرض المدينة المنورة للكتاب إن جناح المعهد يوفر كل المعلومات المهمة التي تُبرز واقع المعهد كنشاط التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتأليف، والتدريب الإلكتروني عبر منصة «إثرائي»، وأيضًا منتجات مركز الأعمال من البرامج المتنوعة.

وأضاف الهويمل أن الكتب التي يضمها جناح المعهد تُعد مرجعيات علمية مميزة، مشيرًا إلى توفر قائمة إلكترونية بكافة مطبوعات المعهد لتسهيل عملية البحث والاقتناء.

ويختتم معرض المدينة المنورة للكتاب فعاليات نسخته الثالثة غدًا (الإثنين) 5 أغسطس، حيث يستقبل الزوار من الساعة الثانية مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل، منذ انطلاق أعمال المعرض في 30 يوليو الماضي.