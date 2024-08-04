سفارة السعودية في لبنان تدعو المواطنين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت السفارة السعودية في لبنان، اليوم الأحد، المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية فورًا والالتزام بقرار منع السفر، مشدّدة على ضرورة التواصل معها في حالة حدوث طارئ.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي «x»: تتابع سفارة المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدّد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان، وتنوه بضرورة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله.