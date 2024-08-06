نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام العمل.

وأشار إلى أن هذه الموافقة امتدادٌ لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأفاد بأن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم، مؤكدًا بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقًا من توجهات الوزارة الإستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة