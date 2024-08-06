نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة، مقيمان من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة