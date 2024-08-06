اتحاد البلياردو والسنوكر يطرح تذاكر بطولة الماسترز السعودية التي تستضيفها الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بدء طرح تذاكر بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي تستضيفها الرياض، في الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة 144 لاعبًا، من بينهم 16 لاعبًا محترفًا من السعودية والشرق الأوسط.

وستشهد البطولة مشاركة المصنّف كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة روني أوسوليفان، إلى جانب المصنف الأول عالميًّا مارك ألين، وحامل لقب بطولة العالم كيرين ويلسون، ونخبة أبطال العالم جود ترامب، ومارك سيلبي، وشون مورفي، ومارك ويليامز، وجون هيجينز.

وأبدى رئيس الجولة العالمية للسنوكر ستيف داوسون سعادته باستضافة المملكة لهذه البطولة للمرة الأولى، التي تُعد من أكبر بطولات الجولة وأضخم مجموع جوائز مالية بعد بطولة العالم، مبينًا أن عشاق رياضة السنوكر في المنطقة تنتظرهم فرصة الاستمتاع بمنافسات قوية ومذهلة يقدمها نخبة لاعبي العالم