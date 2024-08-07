نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض وليد خالد الضبيب، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي رئيس شبكة الفروع منذر الخالدي، ومدير إقليم المنطقة الغربية نايف شلبي، ومدير منطقة جازان ونجران خالد مجممي، ومدير المصرفية الخاصة بالمنطقة الغربية نزار مؤمنة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون مع المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبراز الميز التنافسية بما يتواءم مع احتياجات المنطقة وتطلعاتها المستقبلية، ودعم القطاع الخاص في المنطقة، ورصد العوائق التي قد تواجه المستثمرين ومعالجتها.

وأكد نائب أمير المنطقة، أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز برامج القطاع الخاص والبرامج التنموية، وتوحيد الجهود والتكامل في مواءمة مستهدفات إستراتيجية منطقة جازان مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار