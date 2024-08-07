نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واقع منشآت القطاع غير الربحي"‏.. ورشة عمل ‏بغرفة حائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت غرفة حائل بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل بعنوان "واقع ‏منشآت القطاع غير الربحي" قدمها مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية المكلف في ‏اتحاد الغرف السعودية عبدالله العمران، التي تهدف إلى تطوير نطاق المنشآت ‏غير الربحية ‏وتنمية وتحسين ‏أداء ‏القطاع ‏، ‏وزيادة الوعي، وذلك بمقر الغرفة.‏

وتناولت الورشة ‏التي استهدفت المسؤولين والمختصين والمهتمين في القطاع غير الربحي ‏عدة ‏محاور منها، تسليط الضوء على واقع منشآت القطاع غير الربحي ونطاق عملها ومجالاتها ‏وآليات ‏تطوير نطاق المنشآت، وكذلك المقترحات والمبادرات الداعمة لتنمية ‏القطاع، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين في الورشة من ‏أصحاب منشآت القطاع غير الربحي