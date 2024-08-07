نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واقع منشآت القطاع غير الربحي".. ورشة عمل بغرفة حائل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نظمت غرفة حائل بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل بعنوان "واقع منشآت القطاع غير الربحي" قدمها مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية المكلف في اتحاد الغرف السعودية عبدالله العمران، التي تهدف إلى تطوير نطاق المنشآت غير الربحية وتنمية وتحسين أداء القطاع ، وزيادة الوعي، وذلك بمقر الغرفة.
وتناولت الورشة التي استهدفت المسؤولين والمختصين والمهتمين في القطاع غير الربحي عدة محاور منها، تسليط الضوء على واقع منشآت القطاع غير الربحي ونطاق عملها ومجالاتها وآليات تطوير نطاق المنشآت، وكذلك المقترحات والمبادرات الداعمة لتنمية القطاع، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين في الورشة من أصحاب منشآت القطاع غير الربحي