نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة "البيئة": 112 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى بـ 165.8 مل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت (112) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار متفرقة في (6) مناطق من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 06 أغسطس حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 07 أغسطس 2024م، وسجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بلغت (165.8) ملم في أحد المسارحة.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، شهدت مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، الباحة) هطول كميات متفاوتة من الأمطار حتى صباح اليوم، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة في الحرة - الكامل (55.4) ملم، وفي يلملم - الليث (45.8) ملم، وفي الشرائع – مكة (38.7) ملم، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة (73.4) ملم في الخنقة - المدينة، و(38.0) ملم في الحمنة – وادي الفرع، و(4.8) ملم في أبيار الماشي.

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان التي شهدت هطول أعلى كميات (140) ملم في صنبة – أبو عريش، و(138) ملم في ضمد، و(118) في القفل – صامطة، بينما سجلت منطقة عسير (77.2) ملم في محطة مهر - بيشة، و(47.0) في بارق، و(39.6) في الواديين – أحد رفيدة، وسجلت منطقة الباحة (34.2) ملم في نخال - القرى، وفي بني حسن - المندق (25.1) ملم، وفي بطاط – غامد الزناد (24.3) ملم، وفي منطقة نجران سجلت بئر عسكر – نجران (3.0) ملم، والنمصة – بدر الجنوب (1.9) ملم.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء 07 أغسطس 2024م، يمكن زيارة الرابط التالي: (https://bit.ly/3WA3hse).