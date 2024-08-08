نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد كرة القدم: إشراك المنتخب السعودي مواليد 2008 في الدوري الممتاز تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2024 ـ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم إشراك المنتخب السعودي مواليد 2008 كفريق إضافي في الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا (مواليد 2007) اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024 ـ 2025 تحت إشراف الجهازين الفني والإداري لمنتخب الناشئين.

وجاء القرار بالتنسيق مع الأندية وإدارة المنتخبات وإدارتي المسابقات والفنية، وذلك عبر استعارة اللاعبين من أنديتهم، بهدف رفع معدل الانسجام بين اللاعبين والاستفادة من فارق السن بين مواليد 2007 و2008 بزيادة احتكاك اللاعبين بفئة عمرية أكبر، وبحيث لا تؤثر نتائج مبارياتهم على الرصيد النقطي لبقية الفرق المشاركة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير لاعبي المنتخبات في الفئات السنية، وتطوير جميع النواحي الفنية والبدنية واللياقية والتكتيكية، وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المستقبل القريب، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي أطلقتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لإعداد جيل المستقبل ومنها: "إقامة بطولة المنتخبات الإقليمية، ابتعاث المنتخب السعودي تحت 16 عامًا للمعايشة في إسبانيا لمدة موسمين، تكثيف مراكز التدريب الإقليمية، مبادرة دعم الفئات السنية".

مما يذكر أن منتخب مواليد 2008 تنتظره عدد من الاستحقاقات المقبلة ومنها: بطولة غرب آسيا مواليد 2008، بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عامًا، نهائيات كأس آسيا 2025 التي تستضيفها المملكة، كأس العالم للناشئين 2025.

من جانبه، قدم المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارغيت شكره لكافة الأندية على تعاونها مع برامج وخطط الإدارة الفنية والسماح للاعبيها بالمشاركة مع المنتخب "مواليد 2008" في مسابقة الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا للموسم المقبل، مثمنًا حرص الأندية على مصلحة الكرة السعودية والتعاون البنّاء والمستمر مع الاتحاد السعودي، مبينًا أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في إعداد المنتخب وتأهيله للمنافسات الإقليمية والدولية المقبلة بما يضمن إعداد جيل منافس في السنوات القادمة