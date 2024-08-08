نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية حرس الحدود تقيم جلسة توعوية عن الأمن السيبراني بالتعاون مع هيئة الأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة توعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي حرس الحدود، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء ركن شايع الودعاني ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الاتصال المؤسسي والتسويق علي بن هزاع المطيري في مقر المديرية بمدينة الرياض.

وتناولت الجلسة، التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، وتعزيز مستوى الوعي بالأمن السيبراني وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي حرس الحدود، والمحافظة على الأمن الوطني