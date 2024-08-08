نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية المودة تسلّم 7 وحدات سكنية لمستفيدات مركز مكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلّم مركز مكرمة لتمكين المرأة، التابع لجمعية المودة اليوم، بالشراكة مع الإسكان التنموي، 7 وحدات سكنية للسيدات الأشد حاجة إلى مأوى والمعيلات لأسرهن من المستفيدات.

وأفاد عضو مجلس الإدارة بالجمعية المهندس هشام الخريجي أن المشروع يهدف إلى تسليم 100 وحدة سكنية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي، وبناء قدرات السيدات لتحسين مستواهن المعيشي، وتوفير المسكن لتحقيق الاستقرار الأسري لهن ولأسرهن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيات الجمعية لتعزيز الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي للمرأة