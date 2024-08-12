نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة القصيم يزور منتجع قهوة وغزال الريفي بمحافظة رياض الخبراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم منتجع قهوة وغزال الريفي في محافظة رياض الخبراء، الذي يأتي ضمن منظومة قطاع برنامج السياحة الريفي بالمنطقة.

واطلع سموه على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المنتج للزوار والتي تشمل وجود برامج ترفيهية لجميع مكونات الأسرة إضافة إلى الجلسات الجانبية التي تقدم الضيافة للزوار.

وبارك وجود مثل هذه المنتجعات الريفية التي تعكس المقومات التي تتميز بها المنطقة وأصبحت تمثل جذبًا للزوار، وتدعم نجاح برنامج السياحة الريفية، كون المنطقة تضم المواقع الزراعية المؤهلة لتكون رائدة في الاستثمار بقطاع السياحة الريفية.

من جانبه، عبر صاحب المنتجع محمد الوهيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته التي تمثل دعمًا كبيرًا للمستثمرين في مجال السياحة الريفية، مؤكدًا أن توجيه وحرص سموه أسهم في تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بقطاع السياحة الريفية