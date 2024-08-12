نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد السعودية: أمطار متوسطة ورياح شديدة تؤثر على الرؤية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من تقلبات جوية ملحوظة اليوم، حيث يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة.

من المتوقع أن تؤثر هذه الظروف على الرؤية بشكل كبير، مما قد يشكل خطورة على السائقين على الطرق.

تفاصيل حالة الطقس

1. الأمطار والرياح

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن اليوم سيشهد أمطارًا متوسطة على بعض المناطق، مع رياح شديدة السرعة قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع تساقط البرد وجريان السيول في مناطق محددة، مما يزيد من الحاجة إلى توخي الحذر.

2. تأثيرات على مناطق محددة

وفقًا لتوقعات المركز، فإن مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمه، والخباش ستشهد تساقط الأمطار المتوسطة، مع احتمال جريان السيول والصواعق الرعدية.

الأمطار ستستمر حتى المساء، وقد تكون مصحوبة بزخات من البرد في بعض الأحيان.

3. حالة الطقس في مكة المكرمة ومناطق أخرى

من المتوقع أن تستمر الأمطار المتوسطة والرياح الشديدة حتى الساعة 11 مساءً.

كما أن الأجواء في مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان ستظل معرضة لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول ونشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

4. حالة الطقس في مناطق أخرى

في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن محافظات الشرقية، الرياض، وأجزاء من المدينة المنورة ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مع إمكانية تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.