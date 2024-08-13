نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة دولة السيد زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".