الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم الصباح

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أحمد جودة - القاهرة - قام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، نقل خلالها تعازي ومواساة القيادة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني.

وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقدم واجب العزاء إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرة آل الصباح، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

ورافق الأمير أثناء الزيارة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة.