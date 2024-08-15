نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1446 ومزايا النظام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بدء العام الدراسي الجديد، يسعى العديد من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المراحل التعليمية الأولى.

ولتسهيل هذه العملية، توفر وزارة التعليم السعودية نظام نور، الذي يتيح تسجيل الطلاب والطالبات إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

يتضمن نظام نور مجموعة من الخدمات المتميزة التي تدعم الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1446

إذا كنت ترغب في تسجيل طالب جديد عبر نظام نور، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور:

ابدأ بالدخول على رابط نظام نور الإلكتروني هنا.

اضغط على أيقونة "تسجيل الدخول".

تسجيل الدخول:

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التحقق.

اضغط على أيقونة "تسجيل الدخول".

الوصول إلى خدمات تسجيل الأبناء:

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة "الخدمات الإلكترونية".

اختر أيقونة "ولي الأمر" ثم اضغط على "تسجيل الأبناء".

إدخال بيانات ولي الأمر:

أدخل رقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

حدد صلة القرابة بينك وبين الطالب، ثم اختر عمل ولي الأمر وجنسية الأم.

تحديد بيانات الطالب:

اختر الصف الدراسي الخاص بالطالب والمدرسة التي ترغب في تسجيله بها.

يمكنك اختيار مدارس أخرى كخيارات بديلة.

إدخال البيانات الشخصية:

املأ جميع البيانات الشخصية للطالب بدقة.

قم برفع المستندات المطلوبة.

تأكيد التسجيل:

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

اضغط على أيقونة "تأكيد التسجيل" لإتمام العملية.

مميزات نظام نور التعليمي

نظام نور يقدم مجموعة من الخدمات التي تسهم في تحسين تجربة التعليم وتسهيل الأمور الإدارية لكل من الطلاب وأولياء الأمور. ومن أبرز المزايا:

مراقبة الأداء الأكاديمي:

يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على درجات أبنائهم.

النتائج والشهادات:

يمكنك الحصول على نتائج الطلاب وطباعة الشهادات الخاصة بهم عبر النظام.

متابعة الحضور:

يوفر نظام نور إمكانية متابعة حضور الطلاب يوميًا.

تحديث الجداول الدراسية:

يتم تحديث الجداول الدراسية بانتظام على النظام.

التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور:

يسهل النظام التواصل المباشر بين المعلمين وأولياء الأمور.

تحديث بيانات الطلاب: