نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 1.5% خلال يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يوليو من 2024، مقارنة بشهر يوليو من 2023. فيما استقر معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل 1.5% في يونيو من 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان، اليوم الخميس، إن ارتفاع التضخم السنوي 1.5% يعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.5%.