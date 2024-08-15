نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.. 201 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 04 - 10 أغسطس 2024، 201.984.000 عملية، بقيمة 13.093.782.000 ريال، مقابل 14.711.144.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.614.000 بقيمة 871.005.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.620.000 بقيمة 334.203.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 146.000 بقيمة 444.756.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.163.000 بقيمة 203.411.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.573.000 بقيمة 873.049.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.456.000 بقيمة 766.369.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.219.000 بقيمة 283.564.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 889.000 بقيمة 317.705.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.030.000 بقيمة 72.213.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 212.000 بقيمة 244.875.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.780.000 بقيمة 1.516.009.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.208.000 بقيمة 284.672.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 59.216.000 بقيمة 1.957.000.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46.089.000 بقيمة 1.782.952.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.501.000 بقيمة 106.819.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.871.000 بقيمة 751.019.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 33.414.000 بقيمة 2.284.162.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 61.676.000 بقيمة 4.325.959.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.473.000 بقيمة 454.419.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.426.000 بقيمة 520.805.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.362.000 بقيمة 240.664.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.618.000 بقيمة 201.351.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.169.000 بقيمة 236.009.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.454.000 بقيمة 290.915.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.103.000 بقيمة 361.193.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.960.000 بقيمة 630.359.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.771.000 بقيمة 1.846.001.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.973.000 بقيمة 3.895.105.000 ريال.