نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل: «مبادرة شمل» بيئة نموذجية لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عملت وزارة العدل، على تعزيز حقوق الطفل ومراعاة احتياجاته وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وقدمت مبادرة شمل أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.

وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.