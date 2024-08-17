انت الأن تتابع خبر انتبهوا 8 مناطق.. توقعات "الحصيني" بأمطار غزيرة وهبات متفاوتة السرعة... اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، بأن فصل الخريف يبدأ أرصاديًا في الأول من سبتمبر، الموافق ليوم 28 من صفر. أعلن الحصيني هذه التفاصيل عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث توقع سقوط أمطار اليوم الخميس، بمشيئة الله، على مختلف مناطق في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الباحة وعسير وجازان ومكة والمدينة ونجران، بالإضافة إلى مناطق في جنوب الوسطى والشرقية، وكذلك على دول مثل اليمن وعمان.

كما أشار، استنادًا إلى بيانات من موقع "windy"، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد هذه المناطق هبات رياح متفاوتة السرعة، داعيًا الله أن يلطف بأهلها.

تأتي هذه التوقعات في ظل متابعة دقيقة للظواهر الجوية في المنطقة، وتهدف إلى تقديم معلومات مفصلة تساعد السكان على الاستعداد للتغييرات المناخية المتوقعة خلال الموسم الجديد.