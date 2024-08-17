انت الأن تتابع خبر أوامر ملكية بزيادة راتب الضمان الاجتماعي 1000 ريال سعودي.. حقيقة أم إشاعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك أخبار تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بزيادة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1000 ريال سعودي لكافة المستحقين والمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، حيث حسمت وزارة الموارد البشرية الجدل حول تلك الزيادة التي تم تداولها والتي انتشرت بشكل كبير، حيث يعد الضمان الاجتماعي واحد من أهم البرامج التي تقدم الدعم والحماية لجميع المواطنين الذي يعانون من قلة الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيعمل ذلك الدعم على مساعدة هؤلاء المواطنين على سد احتياجاتهم الأساسية وشراء ما يلزمهم من متطلبات وأمور أخري.

زيادة رواتب الضمان الاجتماعي المطور

هناك أخبار تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب الضمان الاجتماعي 1000 ريال سعودي، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح حقيقة الأمر حول تلك الأخبار وأفادت أنه لا صحة الشائعات حول زيادة راتب الضمان الاجتماعي للدورة 33 لشهر سبتمبر، وقد أشارت الوزارة أنه سوف يتم الاستمرار بالعمل للضمان الاجتماعي ولم توجد أي زيادة جديدة فى رواتب الضمان ولم تصدر أي زيادة من قبل الديوان الملكي حتي الآن، وفى حالة وجود أي أخبار حول زيادة الضمان سوف يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة، هذا وقد ناشدت الوزارة جميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير رابط للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين من الدعم وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالبرنامج، وتكون خطوات الاستعلام عن النحو التالي:

فى البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي عبر المتصفح الخاص بك.

أدخل بيانات تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل الرمز المرئي الظاهر أمامك.

انقر على برامج الدعم الخاصة بي.

حدد برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة فى الحقول المخصصة لها.

انقر على أيقونة الاستعلام لكي يتم ظهور كافة التفاصيل حول نتيجة الأهلية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور