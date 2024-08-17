اليك طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية 1446 برقم

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رياض - احمد صلاح - في إطار جهودها لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخاص لعام 1446هـ.

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين

الاطلاع على تفاصيل فواتيرهم الشهرية، ومعرفة المبالغ المستحقة ومواعيد الدفع دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة. هذا التسهيل يسهم في متابعة استهلاك الكهرباء وتسديد الفواتير في الوقت المناسب، مما يعزز من راحة وسلاسة الإجراءات للمستخدمين.

في هذا المقال نوضح كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية باستخدام رقم العداد، ونستعرض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني

للقيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية عبر الرابط المخصص من هنا .

تسجيل الدخول:

إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك. إذا لم يكن لديك حساب، عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بعض المعلومات الشخصية وإنشاء كلمة مرور.

الوصول إلى قسم خدمات الفواتير:

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم "خدماتنا" في الواجهة الرئيسية للموقع. اضغط عليه لتظهر لك مجموعة من الخدمات المتاحة.

اختيار "خدمات الفواتير":

من قائمة الخدمات، اختر "خدمات الفواتير". هذا القسم يحتوي على خيارات للاستعلام عن فواتير الكهرباء ومراجعة التفاصيل.

إدخال رقم العداد:

في صفحة "خدمات الفواتير"، ستجد حقلًا مخصصًا لإدخال رقم العداد. أدخل رقم العداد بدقة كما هو موجود على جهاز العداد لديك.

الاستعلام وعرض التفاصيل:

اضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الفاتورة. ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالفاتورة الحالية، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر التطبيق

إذا كنت تفضل استخدام الهاتف المحمول، يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق شركة الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق:

قم بتحميل تطبيق شركة الكهرباء السعودية من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي. تأكد من أنك تقوم بتحميل التطبيق الرسمي لضمان الأمان والموثوقية.

تسجيل الدخول إلى التطبيق:

افتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام بيانات حسابك. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد داخل التطبيق.

الاستعلام عن الفواتير:

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار "الاستعلام عن الفواتير" في قائمة الخدمات المتاحة. اضغط على هذا الخيار للانتقال إلى صفحة الاستعلام.

إدخال رقم العداد:

أدخل رقم العداد في الحقل المخصص. تأكد من إدخال الرقم بدقة لتفادي أي أخطاء في عرض التفاصيل.

عرض تفاصيل الفاتورة:

اضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل الفاتورة. ستتمكن من رؤية جميع المعلومات المتعلقة بالفاتورة، بما في ذلك المبالغ المستحقة وتواريخ الدفع.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من شركة الكهرباء

تقدم شركة الكهرباء السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل إجراءاتهم. من بين هذه الخدمات:

استلام الفواتير عبر البريد الإلكتروني:

تتيح الشركة للمستخدمين تلقي فواتير الكهرباء الشهرية مباشرة عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر الوقت ويقلل من الحاجة للطباعة الورقية.

خيارات متعددة لسداد الفواتير:

يمكن للمستخدمين دفع فواتير الكهرباء عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق، مما يوفر مرونة كبيرة في طريقة السداد.

تقسيط الفواتير:

تقدم الشركة خيار تقسيط الفواتير على دفعات شهرية، مما يساعد على تخفيف العبء المالي للمستخدمين.

طلب صيانة وإبلاغ عن أعطال:

يمكن للمستخدمين تقديم طلبات صيانة أو الإبلاغ عن الأعطال الكهربائية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمشاكل.

تغيير عنوان الفواتير:

توفر الشركة خدمة تغيير عنوان الفواتير عبر الإنترنت، مما يسهل على المستخدمين تحديث بياناتهم دون الحاجة لزيارة المكاتب.

نقل ملكية الحساب:

في حالة بيع الوحدة السكنية أو الانتقال إلى مكان جديد، يمكن للمستخدمين نقل ملكية حساب الكهرباء إلى شخص آخر بسهولة.

تأتي هذه الخدمات في إطار جهود شركة الكهرباء السعودية لتحقيق التحول الرقمي وتقديم تجربة متكاملة ومريحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز استخدام التكنولوجيا.