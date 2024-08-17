انت الأن تتابع خبر الهلال يتسارع نحو إعادة نيمار بخطوة جديدة ومفاجئة! تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسارع نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوفه من خلال التفاوض لتسجيل النجم البرازيلي نيمار جونيور في الوقت الذي يقترب فيه اللاعب من الشفاء من إصابته الأخيرة والعودة إلى الملاعب. وفقاً لتقارير إعلامية، تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الهلال في تعزيز تشكيلته استعداداً للتحديات المستقبلية.
وأشار حامد القرني، الإعلامي الرياضي
- إلى أن المفاوضات قد تجددت بين نادي نيوم والهلال بشأن اللاعب البرازيلي الآخر ميشايل، حيث يسعى نيوم لضمه استجابة لطلب المدير الفني شاموسكا الذي يعتبر ميشايل إضافة قوية للفريق.
من ناحية آخرى
- قد قرر الهلال تأجيل المفاوضات المتعلقة بميشايل حتى نهاية بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر في نهائي البطولة هذا السبت، إثر تأهلهما عقب الانتصارات على الأهلي والتعاون على الترتيب.
- تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يضع فيه الهلال أهدافًا عالية لتدعيم تشكيلته وتحويل نيمار إلى آلة هدف قوية، مما يساهم في فتح فصل جديد من التنافس الشديد في الملاعب. إذا تمت الصفقة، فإن عودة نيمار قد تبشر بعهد جديد للهلال وتعزز بشكل كبير من حظوظه في الريادة والفوز في المنافسات القادمة.