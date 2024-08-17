انت الأن تتابع خبر تغييرات جوية والأرصاد تحذر…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغييرات جوية كبيرة تشهدها مناطق المملكة العربية السعودية هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الصيف إلا أن هناك مناطق تتعرض لموجة شديدة من الأمطار الرعدية الغزيرة إلى متوسطة وذلك في مناطق،نجران وجازان وعسير والباحة،كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي حائل وتبوك،في حين تكون هناك رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية على طول طريق الساحل الجنوبي المؤدي إلى جازان،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة:

العظمى ٤٢ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

المدينة المنورة:

العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

الرياض:

العظمى ٤٦ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٠.

جدة:

العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الدمام:

العظمى ٤٩ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٩٠.

أبها:

العظمى ٣٠ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك:

العظمى ٣٨ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٤٥.

بريدة:

العظمى ٤٧ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.

حائل:

العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٥٠.

الباحة:

العظمى ٢٥ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر:

العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٠.

سكاكا:

العظمى ٤١ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٣٠.

جازان:

العظمى ٣٦ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران:

العظمى ٣٨ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٨٠.

وإلي هنا نكون قد عرضنا لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤.