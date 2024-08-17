رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني بنظام التقاعد بالمملكة 1446

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رياض - احمد صلاح - يريد العديد من الأشخاص القيام بالتقديم على وظائف الدفاع المدني بنظام التقاعد بالمملكة 1446، حيث قامت المديرية العامة للدفاع المدني بفتح باب القبول لوظائف الدفاع المدني بنظام التقاعد وذلك لمن يرغب فى التقديم فى تلك الوظائف وفقا لمجموعه من الشروط والضوابط الخاصة بذلك، حيث يعد الدفاع المدني من أهم الوظائف داخل المملكة لما يقدمه من حماية وأمان داخل المملكة، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل حول وظائف الدفاع المدني 1446 داخل المملكة.

يرغب العديد من المواطنين فى التقديم فى وظائف الدفاع المدني بنظام التقاعد 1446، ولكن هناك مجموعه من الشروط والإجراءات التي يجب على المتقدمين اتباعها وتحقيقها، حيث تشتمل هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة على أرض المملكة.

يجب حصول المتقدم على درجة دبلوم أو بكالوريوس فى التخصصات الفنية.

حسن السير والسلوك.

عدم وجود أي أحكام أو قضايا جنائية أو مخلة بالشرف.

اللياقة البدنية وأن يكون المتقدم لائق طبيا وليس لديه أمراض معديه أو مزمنة.

عدم تجاوز سن المتقدم الحد الأقصى المحدد.

التقديم بوظائف الدفاع المدني 1446

يمكن لجميع الأشخاص داخل المملكة والذين تتوافر لديهم شروط وظائف الدفاع المدني بنظام التقاعد 1446 التقديم على تلك الوظائف، وقد أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني كيفية التقديم على تلك الوظائف، والتي تكون كالآتي: