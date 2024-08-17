انت الأن تتابع خبر الاعتراف الصادم.. كيف يؤثر اعتراف عمر المهنا على القرار النهائي بشأن طرد بروزوفيتش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت تصريحات رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عمر المهنا، بخصوص الجدل المثار حول البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال مباراة نصف النهائي لكأس السوبر السعودي بين نادي النصر ونادي التعاون. وأوضح المهنا أن إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء تعتمد بصورة كاملة على ما إذا كان حكم المباراة سيعترف بارتكاب خطأ عند إشهارها.

وأشار عمر المهنا، في تعليقه على تظلم نادي النصر الذي طالب برفع البطاقة، إلى أن القرار النهائي يستند إلى اعتراف الحكم بوجود خطأ في تقدير الموقف الذي أدى إلى طرد بروزوفيتش. بهذا، يبدو أن مصير اللاعب الكرواتي مرتبط بتقييم الحكم للحالة ومدى استعداده لتقديم اعتراف بوقوع خطأ.

تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الترقب والجدل التي أثارتها المواقف التحكيمية في كأس السوبر السعودي. هذه الحادثة تظهر أهمية الدور الذي يلعبه الحكام في تحديد نتائج المباريات وكذا العواقب الطويلة المدى لقراراتهم.