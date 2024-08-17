ملتقى النحاتين في منطقة النماص بالمملكة العربية السعودية: تفاصيل النسخة الثانية

انت الأن تتابع خبرملتقى النحاتين في منطقة النماص بالمملكة العربية السعودية: تفاصيل النسخة الثانية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وعلى بعد مناسب من مدينة أبها عاصمة عسير، يقام ملتقى وسط الجبال والطبيعة الخلابة والبيوت المنحوتة الحجرية والغطاء النباتي الكثيف والمناخ المعتدل في نسخته الثانية لعام 2024، وإليكم تفاصيل هذا الملتقى.
تفاصيل ملتقى النماص الدولي للنحت
- يقام الملتقى كما ذكرنا في منطقة النماص ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس، ويجتمع النحاتون من كافة الجنسيات من مختلف أنحاء العالم في تلك المنطقة الضبابية في عسير يتشاركون المعلومات والفن الخاص بالنحت، ومن هؤلاء النحاتين: النحات التونسي محمد بوعزيز والعماني الدكتور علي الجابري والسعودي حيدر العلوي والكويتي فهد الهاجري، وغيرهم الكثير والكثير، والذين يرون أن هذا الملتقى يؤتي ثماره في تبادل ثقافة النحت بين الدول وإقامته في هذه المنطقة من المملكة يعمل على انعكاس البيئة المحيطة ودورها الهام في تعزيز هذا الفن، كما يبدوا إعجابهم بطقس المملكة الرائع والذي يعطي الفرصة لممارسة النحت بشكل سليم.
المشاركون في ملتقى النماص الدولي
- هناك العديد من الجنسيات التي ساعدت في إقامة هذا الملتقى وعملت على تعزيز دور الدولة التابعة لها، ومن هذه الدول:
- شاركت السعودية ب 4 نحاتين وهم محمد الفارس وطلال الطخيس وعلي عطيوي وحيدر العلوي ومحمد الثقفي.
- شاركت تونس بنحات واحد فقط وهو محمد بو عزيز.
- شاركت السودان بنحات واحد أيضا وهو خالد مرغني.
- شاركت مصر بالنحات عمر طوسون.
- شاركت الكويت بالنحات فهد الهاجري.
- شاركت عمان بالدكتور علي الجابري.
- كما أن الجهة المنظمة لهذا الملتقى هي نادي عناقيد للفنون البصرية، والجهة الراعية هي بلدية النماص.
- ويضم الملتقى العديد من ورش العمل الفنية والحوارات ويسلط الضوء على تطويع البيئة في فن النحت وطبيعة العسير التي تسمح بإقامة مثل تلك الملتقيات.
- وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا والذي وضحنا فيه ملتقى هام يقام بأرض المملكة العربية السعودية لتطوير فن النحت والتبادل الثقافي بين النحاتين وبعضهم البعض.