انت الأن تتابع خبر تعرف على تفاصيل إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول والإقامة في هذا البلد الساحر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تايلاند عن صدور قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة ٦٠ يوم،وذلك من تاريخ يوم الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤،ويمكن التمديد لمدة حوالى ٣٠ يوم أخريين،ومن خلال ذلك المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

الإجراءات اللازمة لسفر السعوديين إلى تايلاند

هناك بعض الإجراءات التي يجب الأخذ بها لسفر السعوديين إلى تايلاند وهي:-

- يجب الإلتزام بكل ضوابط السفر إلى تايلاند لتجنب حدوث الأخطاء.

- يجب الإطلاع على كافة إجراءات الصحة والسلامة قبل بداية الرحلة.

- يجب مراعاة إحترام كافة القواعد وقوانين النظام التايلاندي.

- ضرورة تقديم كل الوثائق والأوراق المطلوبة.

- يجب تقديم الإجراءات والفحوصات الطبية قبل السفر إلى تايلاند بمدة ٧٢ ساعة.

- يجب تغطية كافة المصاريف اللازمة للتأمين الصحي وتكون ٢٠٠٠٠ دولار.

- يمكن حجز غرفة في إحدى فنادق تايلاند بعد الوصول مباشرة.

الأوراق المطلوبة لسفر السعوديين إلى تايلاند

هناك بعض الأوراق التي يجب تجهيزها عند السفر إلى تايلاند بالنسبة للسعوديين وهي كالتالي:-