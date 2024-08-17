اليك الموعد النهائي لفتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية

انت الأن تتابع خبراليك الموعد النهائي لفتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسميا عن فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام 1446 هجريا وذلك وفقا لخطاب رسمي أصدرته الهيئة. سيكون التسجيل متاحا من اليوم الرابع وحتى اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس، ويستمر حتى يوم الاثنين، 30 سبتمبر 2024.

على الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية أن يتقدموا بأخذ موعد للاختبار وتقديم الوثائق التي تثبت مهاراتهم وخبراتهم في مجال التعليم مع الالتزام بكافة الشروط والأحكام التي تم تحديدها.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

تحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية كما يلي:

المعلمين الجدد:

بدءًا من اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم 1446، الموافق 4 أغسطس 2024.

المعلمين الذين سبق لهم الاختبار:

يبدأ التسجيل من يوم الرابع عشر من شهر صفر 1446، الموافق 19 أغسطس 2024.

موعد إجراء الاختبارات:

سيُجرى اختبار الرخصة المهنية يوم الخميس، 30 ربيع الأول 1446، وينتهي يوم 2 ربيع الآخر 1446 هجريا.

خطوات حجز موعد اختبار الرخصة المهنية

لحجز موعد اختبار الرخصة المهنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

تسجيل الدخول:

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك الشخصية.

الدخول إلى الخدمات:

انتقل إلى قسم الخدمات.

اختيار الخدمة:

من الخيارات المتاحة، حدد الرخصة التعليمية المهنية.

التقديم على الاختبار:

اضغط على التقديم على الاختبار.

إجراءات التسجيل:

اقرأ ووافق على كافة القوانين واللوائح.

تحديد المستوى العلمي:

اختر المستوى العلمي المناسب للمعلم أو المعلمة.

اختيار المدينة والموعد:

حدد المدينة المناسبة لك والموعد المتاح للاختبار.

دفع الرسوم:

أضف الرسوم المطلوبة واستكمل باقي التفاصيل.

إرسال الطلب:

انتقل إلى أسفل الصفحة وأرسل طلب التسجيل.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

أعلنت الهيئة عن الشروط اللازمة للحصول على الرخصة المهنية، والتي تشمل:

المؤهلات الدراسية:

يجب أن يمتلك المعلم المؤهلات التي حددتها الهيئة.

الخبرة العملية: