انت الأن تتابع خبر الراقي تحت هجوم جماهيري لاذع.. هكذا علق الجميع على أزمات الهلال الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرج نادي الأهلي من دائرة المنافسة في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام الهلال في الدور نصف النهائي. وأعرب الإعلامي محمد الشيخي عن خيبة أمله من أداء الإدارة الحالية للنادي الأهلي، من خلال تعليق له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وصرح الشيخي قائلاً: