انت الأن تتابع خبر قنبلة متعب الحربي تهز معقل الهلال.. قرار صادم يُفاجئ الوسط الرياضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم عن مفاجأة في المفاوضات بين نادي الهلال ونادي الشباب السعودي لضم الظهير الأيسر متعب الحربي، حيث قدم الهلال عرضاً ضخماً يشمل مبلغ 83 مليون ريال بالإضافة إلى انتقال لاعبين من الفريق إلى الشباب.

وأشارت التقارير أن العرض يتضمن انتقال الظهير الأيمن محمد البريك إلى الشباب، مع تحمل الهلال لراتبه السنوي البالغ 6 ملايين ريال، بالإضافة لإعارة مصعب الجوير، لاعب وسط الهلال، إلى الشباب.

في غضون ذلك، سلط الإعلامي عبد العزيز العصيمي الضوء على تفاصيل الصفقة من خلال سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، موضحاً أنه اتبع تطورات الصفقة عن كثب وأراد نقل المعلومات بدقة قبل أن تتضح الصورة كاملة.

هذا ونقل العصيمي تغريدة أخرى تفيد بأن الكابتن متعب الحربي يفضل الانتقال إلى نادي النصر، وأكد أن على إدارة النصر التحرك سريعًا لضمان الحصول على خدمات اللاعب قبل فوات الأوان.

يأتي هذا الخبر بينما تظل الساحة الرياضية في المملكة محط أنظار المتابعين، خصوصاً مع ازدياد التنافس والتطوير في الأندية السعودية التي تسعى جاهدة لتعزيز صفوفها بلاعبين مميزين للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.